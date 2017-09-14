"Сток Сити" продлил нападающего Маме Диуфа

"Сток Сити" подписал новый контракт с сенегальским нападающим Маме Диуфом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2020 года. Прежний контракт истекал через год.

29-летний Диуф выступает за "Сток Сити" с 2014 года, провел за клуб 99 матчей и забил 19 голов.

Ранее играл за "Диараф", "Мольде", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн" и "Ганновер". За сборную Сенегала сыграл 37 матчей и забил 10 голов. Обладатель Кубка английской Лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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