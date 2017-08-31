"Сток Сити" продлил Шоукросса
"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Райаном Шоукроссом.
29-летний англичанин заключил с "гончарами" соглашение до лета 2021 года.
Шоукросс выступает за "Сток Сити" с 2007 года, сыграл 337 матчей и забил 15 голов.
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