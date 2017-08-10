"Сток Сити" продлил Собхи

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Рамаданом Собхи.

20-летний египтянин заключил с "гончарами" соглашение до лета 2022 года.

Собхи выступает за "Сток Сити" с лета 2016 года, сыграл 19 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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