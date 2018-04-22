"Сток Сити" расписал ничью с "Бернли"

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"Сток Сити" расписал ничью с "Бернли"

В рамках 35-го тура АПЛ "Сток Сити" сыграл вничью с "Бернли".

"Сток Сити" – "Бернли" 1:1

Голы: Ндиайе, 11 - 1:0, Барнс, 62 - 1:1

"Сток Сити": Батленд, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Бауэр (Айрленд, 69), Аллен, Ндиайе, Шакири, Джонсон (Зума, 59), Диуф (Кэмпбелл, 75), Крауч.

"Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон (Хендрик, 79), Корк, Вествуд, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 74), Вуд.

Предупреждения: Барнс (25), Питерс (85), Ндиайе (90).

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