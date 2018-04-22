"Сток Сити" расписал ничью с "Бернли"
В рамках 35-го тура АПЛ "Сток Сити" сыграл вничью с "Бернли".
"Сток Сити" – "Бернли" 1:1
Голы: Ндиайе, 11 - 1:0, Барнс, 62 - 1:1
"Сток Сити": Батленд, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Бауэр (Айрленд, 69), Аллен, Ндиайе, Шакири, Джонсон (Зума, 59), Диуф (Кэмпбелл, 75), Крауч.
"Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон (Хендрик, 79), Корк, Вествуд, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 74), Вуд.
Предупреждения: Барнс (25), Питерс (85), Ндиайе (90).
Читайте также: "Арсенал" разгромил "Вест Хэм" забив три мяча в конце встречи. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клопп поделился ожиданиями от матча с "Ромой"
-
Туран может продолжить карьеру в Китае
-
"Ювентус" снизил цену на Алекса Сандро
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене ключевыми игроками с "Реалом"
-
"Барселона" обыграла "Челси" и выиграла юношескую Лигу Чемпионов
-
Каррера объяснил отсутствие Глушакова в стартовом составе "Спартака" в матче с "Ахматом"
-
"Ливерпуль" заинтересовался трансферной целью "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед"
-
Клопп: "Не думаю, что моя возможная работа с итальянским клубом - это хорошая идея"
-
Йерри Мина намерен покинуть "Барселону"
-
Орлов об игре Паредеса: "Он просто гуляет по полю"
-
Летом "Барселона" будет готова расстаться с Дембеле
-
Левандовски: "Если мы сыграем в нашу игру, у "Реала" могут быть проблемы"
-
Руководство "Барселоны" начало поиски замены для Вальверде - определен первый кандидат
-
Сенников: "Развязка чемпионата будет непредсказуемой"
-
Хенесс: "Это будут совершенно другие игры, нежели были в прошлом году"
-
Игроки "Барселоны" поддержали Вальверде
-
"Арсенал" определился с приоритетным кандидатом на замену Венгеру
-
Ширко сделал прогноз на матч "Спартака" против "Ахмата"
-
"Реал" отдал предпочтение Алиссону перед Де Хеа
-
Карвахаль назвал самых опасных игроков "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25