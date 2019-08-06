"Сток Сити" расторг контракт с Бояном Кркичем

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Бояна Кркича.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Стоит отметить, что соглашение между клубом и игроком истекало следующим летом.

Кркич выступал за "Сток Сити" с 2014 года, сыграл 85 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

Воспитанник "Барселоны" сдавался в аренду "Майнцу" и "Алавесу". Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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