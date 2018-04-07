"Сток Сити" – "Тоттенхэм" - 1:2, "Уотфорд" – "Бернли" - 1:2, "Лестер" – "Ньюкасл" - 1:2 (обзоры)

Теги тоттенхэмсток ситиуотфордбернлилестер ситиньюкасл юнайтед

"Сток Сити" – "Тоттенхэм" - 1:2, "Уотфорд" – "Бернли" - 1:2, "Лестер" – "Ньюкасл" - 1:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 33-го тура английской Премьер-лиги.

"Сток Сити" – "Тоттенхэм" - 1:2 

"Уотфорд" – "Бернли" - 1:2 

"Лестер" – "Ньюкасл" - 1:2

Не пропустите: "Тоттенхэм" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 33-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов