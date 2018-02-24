"Сток Сити" упустил победу над "Лестером"

В рамках 28-го тура АПЛ "Лестер" вырвал ничью в матче со "Сток Сити".

"Лестер" – "Сток Сити" 1:1

Голы: Шакири, 43 - 0:1, Батленд (аг), 70 - 1:1

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Магуайр, Симпсон (Ихеаначо, 62), Морган, Марез, Олбрайтон, Ндиди, Джеймс, Грэй (Диабате, 61), Варди.

"Сток Сити": Батленд, Зума, Бауэр, Мартинс Инди (Адам, 74), Кэмерон, Аллен, Ндиайе, Шакири, Стафилидис, Шупо-Мотинг (Джонсон, 84), Диуф (Campbell, 64).

Предупреждения: Аллен (9), Олбрайтон (18), Диуф (23), Адам (82). | http://soccernews.ru