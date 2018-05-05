"Сток Сити" уступил "Кристал Пэлас" и вылетел из АПЛ

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"Сток Сити" уступил "Кристал Пэлас" и вылетел из АПЛ

В рамках 37-го тура АПЛ "Сток Сити" проиграл "Кристал Пэлас". Таким образом, "гончары" проведут следующий сезон в Чемпионшипе.

"Сток Сити" – "Кристал Пэлас" 1:2

Голы: Шакири, 43 - 1:0, Макартур, 68 - 1:1, ван Анхолт, 86 - 1:2

"Сток Сити": Батленд, Зума, Шоукросс, Питерс, Бауэр, Шакири, Аллен, Ндиайе, Джонсон (Кэмпбелл, 77), Диуф, Крауч (Собхи, 67).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд (Келли, 40), Сако, Заа, Макартур, Таунсенд (Шлупп, 88), Кабай (Бентеке, 63), Лофтус-Чик, Миливоевич.

Предупреждения: Миливоевич (54), Бауэр (63), Томкинс (64), Джонсон (64), Ндиайе (81), Питерс (85), Шакири (89). | http://soccernews.ru

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