"Сток Сити" уволил главного тренера

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"Сток Сити" уволил главного тренера

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Пола Ламберта.

Руководство "гончаров" отправило в отставку шотландского специалиста в связи с неудовлетворительными результатами.

Напомним, что "Сток Сити" под руководством Ламберта вылетел из АПЛ в Чемпионшип.

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