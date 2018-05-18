"Сток Сити" уволил главного тренера

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Пола Ламберта.

Руководство "гончаров" отправило в отставку шотландского специалиста в связи с неудовлетворительными результатами.

Напомним, что "Сток Сити" под руководством Ламберта вылетел из АПЛ в Чемпионшип.

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