"Сток Сити" уволил главного тренера

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"Сток Сити" уволил главного тренера

Гари Роуэтт ушел с поста главного тренера "Сток Сити". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Руководство команды решило уволить специалиста из-за неудовлетворительных результатов. 

"Сток Сити" располагается на 14 месте чемпионшипа после 26 туров.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером может стать Дэвид Мойес.

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