"Сток Сити" уволил Хьюза

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"Сток Сити" уволил Хьюза

Главный тренер "Сток Сити" Марк Хьюз покидает свой пост, сообщает официальный твиттер клуба.

Руководство "гончаров" решило уволить 54-летнего валлийского специалиста после вылета команды из Кубка Англии.

Хьюз возглавлял "Сток Сити" с 2013 года, под его руководством было сыграно 200 матчей - 71 победа, 48 ничьих и 81 поражение.

По итогам 22 туров "Сток Сити" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 20 очков. | http://soccernews.ru

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