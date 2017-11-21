"Сток Сити" в текущем розыгрыше АПЛ забил 6 голов после подачи угловых, это лучший показатель в лиге

В матче 12-го тура АПЛ защитник "Сток Сити" Курт Зума поразил ворота "Брайтона" после подачи углового.

Таким образом, "гончары" сумели забить уже шесть голов в этом сезоне Премьер-лиги благодаря розыгрышу этого стандарта.

Как сообщает Opta, это лучший показатель в чемпионате.

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