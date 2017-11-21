"Сток Сити" в текущем розыгрыше АПЛ забил 6 голов после подачи угловых, это лучший показатель в лиге

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"Сток Сити" в текущем розыгрыше АПЛ забил 6 голов после подачи угловых, это лучший показатель в лиге

В матче 12-го тура АПЛ защитник "Сток Сити" Курт Зума поразил ворота "Брайтона" после подачи углового.

Таким образом, "гончары" сумели забить уже шесть голов в этом сезоне Премьер-лиги благодаря розыгрышу этого стандарта.

Как сообщает Opta, это лучший показатель в чемпионате. 

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2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
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18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
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