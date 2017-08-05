"Сток Сити" включился в борьбу за Лемина

"Сток Сити" намерен побороться с "Вест Хэмом" за полузащитника "Ювентуса" Марио Лемина, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно, что "бьянконери" готовы продать 23-летнего габонца за 20 миллионов евро.

Лемина выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 42 матча и забил 3 гола. | http://soccernews.ru