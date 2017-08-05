"Сток Сити" включился в борьбу за Лемина

Теги сток ситивест хэм юнайтедювентусмарио лемина

"Сток Сити" включился в борьбу за Лемина

"Сток Сити" намерен побороться с "Вест Хэмом" за полузащитника "Ювентуса" Марио Лемина, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно, что "бьянконери" готовы продать 23-летнего габонца за 20 миллионов евро.

Лемина выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 42 матча и забил 3 гола. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов