"Сток Сити" выбил "Вулверхэмптон" из Кубка лиги, "Бернли" и "Брайтон" прошли в следующий раунд

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"Сток Сити" выбил "Вулверхэмптон" из Кубка лиги, "Бернли" и "Брайтон" прошли в следующий раунд

Представляем результаты матчей второго раунда Кубка английской лиги.

"Бернли" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1, по пенальти - 5:4

Голы: Макголдрик, 4 - 0:1, Выдра, 67 - 1:1

"Бернли": Поуп, Данн, Тэйлор, Лоутон, Лонг, Вествуд (Бенсон, 75), Брэйди, Браунхилл, Гудмундссон (Питерс, 15), Выдра, Родригес (Вуд, 82).

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингэм, Лоу, Ампаду, Джагелка, Богл (Башем, 87), Норвуд, Берге, Берк (Шарп, 62), Осборн, Робинсон, Макголдрик (Макберни, 62).    


"Вулверхэмптон" - "Сток Сити" 0:1

Гол: Браун, 86 - 0:1

"Вулверхэмптон": Радди, Буур (Хименес, 66), Рубен Винагре, Боли, Саисс, Витинья (Нету, 60), Дендонкер (Поденсе, 77), Траоре, Рубен Невеш, Коуди, Фабиу Силва.

"Сток Сити": Дэвис, Смит, Таймон, Суттар, Мартинс Инди, Оукли-Бут, Макклейн (Казнс, 90), Томпсон, Коллинз, Воукс (Флетчер, 64), Грегори (Браун, 70).


"Брайтон" - "Портсмут" 4:0

Голы: Мак Аллистер, 38 - 1:0, Джаханбахш, 54 - 2:0, Бернардо, 57 - 3:0, Дьекереш, 71 - 4:0

"Брайтон": Стил, Велтман (Сандерс, 68), Бернардо, Берн, Стивенс, Гросс (Гваргис, 77), Моламби, Мак Аллистер, Проппер, Джаханбахш (Робертс, 68), Дьекереш.

"Портсмут": Макгилливрей, Реджетт, Принг, Болтон, Уотмоу (Даунинг, 71), Уильямс, Моррис, Майерс-Харнесс, Нэйлор, Марквис (Харрисон, 63), Кертис (Кэннон, 64).

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