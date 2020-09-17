"Сток Сити" выбил "Вулверхэмптон" из Кубка лиги, "Бернли" и "Брайтон" прошли в следующий раунд
Представляем результаты матчей второго раунда Кубка английской лиги.
"Бернли" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1, по пенальти - 5:4
Голы: Макголдрик, 4 - 0:1, Выдра, 67 - 1:1
"Бернли": Поуп, Данн, Тэйлор, Лоутон, Лонг, Вествуд (Бенсон, 75), Брэйди, Браунхилл, Гудмундссон (Питерс, 15), Выдра, Родригес (Вуд, 82).
"Шеффилд Юнайтед": Фодерингэм, Лоу, Ампаду, Джагелка, Богл (Башем, 87), Норвуд, Берге, Берк (Шарп, 62), Осборн, Робинсон, Макголдрик (Макберни, 62).
"Вулверхэмптон" - "Сток Сити" 0:1
Гол: Браун, 86 - 0:1
"Вулверхэмптон": Радди, Буур (Хименес, 66), Рубен Винагре, Боли, Саисс, Витинья (Нету, 60), Дендонкер (Поденсе, 77), Траоре, Рубен Невеш, Коуди, Фабиу Силва.
"Сток Сити": Дэвис, Смит, Таймон, Суттар, Мартинс Инди, Оукли-Бут, Макклейн (Казнс, 90), Томпсон, Коллинз, Воукс (Флетчер, 64), Грегори (Браун, 70).
"Брайтон" - "Портсмут" 4:0
Голы: Мак Аллистер, 38 - 1:0, Джаханбахш, 54 - 2:0, Бернардо, 57 - 3:0, Дьекереш, 71 - 4:0
"Брайтон": Стил, Велтман (Сандерс, 68), Бернардо, Берн, Стивенс, Гросс (Гваргис, 77), Моламби, Мак Аллистер, Проппер, Джаханбахш (Робертс, 68), Дьекереш.
"Портсмут": Макгилливрей, Реджетт, Принг, Болтон, Уотмоу (Даунинг, 71), Уильямс, Моррис, Майерс-Харнесс, Нэйлор, Марквис (Харрисон, 63), Кертис (Кэннон, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18