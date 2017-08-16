"Сток Сити" вышел в лидеры среди клубов АПЛ по количеству игроков в своем составе, выигрывавших Лигу Чемпионов

"Сток Сити" вышел в лидеры среди клубов английской Премьер-Лиги по количеству игроков в своем составе, выигрывавших Лигу Чемпионов.

Так, трансфер вингера французского ПСЖ Хесе Родригеса позволил "гончарам" заполучить в свои ряды уже пятого футболиста, который держал над головой "ушастого" - 24-летний испанец присоединился к Бояну Кркичу, Джердану Шакири, Ибрагиму Афеллаю и Даррену Флетчеру. В стане ближайшего преследователя "Стока", коим является лондонский "Челси", имеется лишь четыре победителя ЛЧ.

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