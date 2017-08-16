"Сток Сити" вышел в лидеры среди клубов АПЛ по количеству игроков в своем составе, выигрывавших Лигу Чемпионов

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"Сток Сити" вышел в лидеры среди клубов АПЛ по количеству игроков в своем составе, выигрывавших Лигу Чемпионов"Сток Сити" вышел в лидеры среди клубов английской Премьер-Лиги по количеству игроков в своем составе, выигрывавших Лигу Чемпионов.

Так, трансфер вингера французского ПСЖ Хесе Родригеса позволил "гончарам" заполучить в свои ряды уже пятого футболиста, который держал над головой "ушастого" - 24-летний испанец присоединился к Бояну Кркичу, Джердану Шакири, Ибрагиму Афеллаю и Даррену Флетчеру. В стане ближайшего преследователя "Стока", коим является лондонский "Челси", имеется лишь четыре победителя ЛЧ.

Не пропустите: вчера "Ливерпуль" сделал первый шаг на пути выхода в групповую стадию Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
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