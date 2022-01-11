Столе Димитриевски высказался об интересе "Барселоны"
Фото: инстаграм Димитриевски\Автор неизвестен
Македонский вратарь "Райо Вальекано" Столе Димитриевски прокомментировал слухи о переходе в "Барселону".
Ранее сообщалось, что игрок уже согласовал свой переход в стан каталонского клуба.
"У меня нет никакой информации и предложений от "Барселоны", да я и не хочу ничего знать. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы улучшить свое положение в "Райо Вальекано".
Я сосредоточен на наших играх в этом сезоне, это то, что меня интересует. Слыша такие вещи интерес "Барсы", я чувствую себя счастливым и благодарным, потому что раз они спрашивают обо мне, значит, у меня все хорошо. Но я очень сосредоточен на своей команде", - сказал голкипер.
Также не пропустите: "Аякс" интересуется украинским вратарем. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" может подписать Лингарда
-
"Бавария" близка к продлению контракта с Гнабри
-
Стало известно, какой номер Смолов возьмет в московском "Динамо"
-
"Барселона" не будет менять предложение для Дембеле
-
Стало известно, какую задачу ставили перед Винисиусом в начале сезона
-
Бельгийский политик жестко раскритиковал Азара
-
Модрич договорился с "Реалом" о новом контракте
-
Кьеллини высказался о влиянии Роналду на нынешние результаты "Ювентуса"
-
"Рома" заинтересована в подписании Жиго
-
Роналду может перейти в ПСЖ
-
Василий Уткин ярко отреагировал на фотографию Ещенко в стрингах
-
Столе Димитриевски высказался об интересе "Барселоны"
-
"Аякс" интересуется украинским вратарем
-
"Ньюкасл" не предлагал "Зениту" 6 миллионов евро за Азмуна
-
Дортмундская "Боруссия" подписала итальянского таланта
-
Пике: "Мы можем причинить "Реалу" боль"
-
"Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Аякса" по Бергвейну
-
"Кадис" уволил главного тренера
-
"Боруссия" не теряет надежд сохранить Холанда
-
"Зенит" назвал "Ювентусу" стоимость Азмуна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14