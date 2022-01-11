Столе Димитриевски высказался об интересе "Барселоны"

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Столе Димитриевски высказался об интересе "Барселоны"

Фото: инстаграм Димитриевски\Автор неизвестен

Македонский вратарь "Райо Вальекано" Столе Димитриевски прокомментировал слухи о переходе в "Барселону".

Ранее сообщалось, что игрок уже согласовал свой переход в стан каталонского клуба.

"У меня нет никакой информации и предложений от "Барселоны", да я и не хочу ничего знать. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы улучшить свое положение в "Райо Вальекано".

Я сосредоточен на наших играх в этом сезоне, это то, что меня интересует. Слыша такие вещи интерес "Барсы", я чувствую себя счастливым и благодарным, потому что раз они спрашивают обо мне, значит, у меня все хорошо. Но я очень сосредоточен на своей команде", - сказал голкипер.

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