Столетие клуба и магия Бьелсы: как многострадальный "Лидс Юнайтед" рвется в АПЛ

Как сколотить команду-звезду, не имея при этом обилия топ-футболистов или большого бюджета? Ответ на эти вопросы знает старый-знакомый тренер, настоящий футбольный фанатик Марсело Бьелса, который на данный момент трудится в Чемпионшипе с, на первый взгляд, скромным "Лидс Юнайтед". Очень немногие болельщики на постсоветском пространстве следят за происходящим во втором по значимости английском дивизионе, но в текущем сезоне там происходят удивительные вещи. Редакция Soccernews решила рассказать читателям об одном из коллективов, который имеет за спиной славное прошлое, а конце текущего сезона может наконец-то пережить затяжной кризис и вырваться в элиту английского футбола.

Удивительная история

Что мы знаем о "Лидс Юнайтед"? Впервые эта команда заявила о себе в конце 60-ых – первой половине 70-ых годов прошлого века, когда в течении нескольких лет дважды выиграла Высший английский дивизион (тогдашний аналог АПЛ), несколько Кубков Англии и два Кубка Ярмарок (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы), но венцом на короне успехов "Лидса" стал финал Кубка Европейских Чемпионов в сезоне 1974/75, где "павлины" не смогли остановить "Баварию". Следующие подобные успехи придут в город графства Западный Йоркшир только в конце столетия, когда "Лидс" сначала станет последним победителем Высшего дивизиона перед его реформированием в Премьер-лигу, а потом и знатно пошумит в еврокубках. В сезоне 1999/00 "Лидс" дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где в двухматчевой дуэли уступил будущему триумфатору турнира – турецкому "Галатасараю", а уже через год дерзкой команде ирландского тренера Дэвида О’Лири покорился полуфинал Лиги Чемпионов. "Лидс" играл очень неплохо, оставив за бортом такие команды, как "Барселона" и "Депортиво", но в одном из важнейших матчей в истории "павлинов" костью в горле стала "Валенсия" вечно второго Эктора Купера.

"Лидс" рубежа тысячелетий не зря считался одной из сильнейших команд Англии, так как состав "павлинов" действительно впечатлял. Многие читатели вспомнят таких легендарных личностей, как Марк Видука, Рио Фердинанд, Алан Смит, Джонатан Вудгейт или нынешний полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер, который все еще удачно исполняет роль универсала и помогает команде Клоппа двигаться к чемпионству. Если посмотреть на историю "Лидса", то можно углядеть в ней некую синусоиду. Вслед за великими достижениями следовал спад и падение в низший дивизион. Так было после триумфальных 70-ых, и то же случилось в начале ХХІ века. В сезоне 2003/04 клуб как никогда остро ощутил финансовые проблемы (тогда клубы АПЛ еще не имели столь серьезных заработков от телевизионных показов) и очень быстро скатился на 19 место в итоговой таблице, покинув Премьер-лигу. А еще через 3 года полуфиналиста самого престижного клубного турнира Европы ждала очередная волна проблем, 24 (последнее) место в Чемпионшипе и вылет в третий по силе Английский дивизион. На фоне этого клуб постоянно снабжал Англию талантами, которые достаточно быстро бежали с потопающего корабля в более статусные команды. Среди самых известных талантов последних лет нельзя не отметить Арона Леннона, который не так давно зажигал на фланге "Тоттенхэма", а также Фабиана Делфа, который на данный момент активно пробует себя в амплуа левого защитника под руководством Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Удивительное "сегодня"

В 2017 году у футбольного клуба "Лидс Юнайтед" сменился владелец. Команда перешла из рук одного итальянца – Массимо Челлино – в руки другого – Андреа Радриццани. Последний известен тем, что хорошенько устроился в медиабизнесе, продавая спортивный контент в страны Азии и Америки. После его прихода в "Лидсе" начали происходить очень интересные истории. К примеру, в начале 2018 года внутренние органы клуба без ведома и опроса фанатов представили общественности новый логотип клуба, который должен был символизировать новую эру в истории "павлинов", но в первый же день собрал столько негативных отзывов, что очень скоро высшим чинам "Лидса" пришлось извиняться за свои действия, а на футболках футболистов, стадионе и базе остался висеть старый вариант клубной эмблемы. Подобный ребрендинг был очень похож на маркетинговый ход по улучшению продаж бренда "Лидс" в Азии и Америке, так как общая концепция логотипа очень отличалась от стандартного английского консервативного стиля и уходила в тенденции американского рынка, где вся МЛС использует упрощенные и в некотором роде мультяшные оформления своих брендов. Оцените сами!

В начале текущего сезона боссы, видимо, оценили ситуацию вокруг и пришли к выводу, что ничем, кроме как результатов, популярность марки не улучшишь. Потому было принято решение пригласить на пост главного тренера тактического гения и лучшего "коуча" мира по мнению Хосепа Гвардиолы Марсело Бьелсу. Именно это решение перевернуло ситуацию вокруг команды и заставило всю Англию говорить о чуде в Чемпионшипе. В течении 8 последних сезонов "павлины" никогда не поднимались выше 7 места в своем дивизионе. Сейчас же клуб делит первую строчку Чемпионшипа с "Норвичем" и, вполне возможно, уже не упустит свой шанс впервые за 15 лет сыграть в Премьер-лиге. Еще более символичной ситуацию вокруг "Лидса" делает очень важная дата. Дело в том, что в этом году клубу исполнится 100 лет.

Что представляет из себя нынешний "Лидс Юнайтед"? По факту, команда не выделяется чем-то особенным. По данным портала Transfermarkt, состав "павлинов" оценивается всего лишь в 58 млн евро – это седьмой результат в Чемпионшипе. Для сравнения, самый дорогой клуб второго по силе английского дивизиона – "Сток Сити" – имеет в своем составе игроков на сумму 145 млн евро, но при этом волочится на 15 месте в лиге. Из действительно примечательных моментов стоит отметить возраст команды. У Бьелсы достаточно молодой коллектив, который в среднем не превышает отметки в 25 лет и 6 месяцев. Если сопоставить "Лидс" с другими командами Чемпионшипа, то мы получим всего лишь пятый по возрасту состав. Марсело Бьелса работает в Англии первый год и, возможно, потому не спешит отходить от стандартной системы 4-2-3-1, где основной упор отводится на стандартные положение, при чем как в атакующей, так и защитной позиции, владение мячом, короткие передачи, а также передачи вразрез около чужой штрафной, которые очень часто приводят к обострению ситуации. На данный момент "Лидс" является лидером Чемпионшипа сразу по нескольким важным показателям: во-первых, "павлины" являются самой бьющей командой лиги – в среднем 15,9 ударов за матч; во-вторых, стиль игры предопределяет их лидерство в аспекте владения мячом – никто в чемпионате не остается с игровым снарядом дольше 59% времени, а "Лидс" это делает.

Тренерские методы Бьелсы очень напоминают различные ситуации из кинофильмов, где наставники сначала идут на непопулярные решение, а позже принимают порцию оваций за фантастические победы. Как сообщают многие английские источники, перед одной из игр Чемпионшипа Бьелса заставил своих футболистов 3 часа убирать территорию базы от мусора. А когда речь заходит о тактических занятиях, то они могут растягиваться на долгие часы и заставляют некоторых игроков с непривычки даже засыпать. Но, как показывает практика, все это действительно идет на пользу. Команда бежит и уже сейчас в ней есть пара футболистов, которые выделились по ходу первой половины сезона. Лучше всего в компании Бьелсы себя чувствует атакующий полузащитник Пабло Эрнандес, который в свои 33 года, после командировок на Аравийский полуостров, показывает отменные скорость и дриблинг на флангах, а прямо сейчас является лучшим ассистентом Чемпионшипа. Раздавать голевые передачи чаще всего приходится на англичанина ямайского происхождения Кемара Руфа. В начале карьеры форвард успел поиграть в чемпионате Исландии за "Викингур", а с 2011 года ездил по арендам в клубы низших дивизионов (все это время футболист принадлежал "Вест Бромвичу"). Сейчас же на счету англичанина 14 голов в 23 встречах Чемпионшипа, которые позволяют Руфу входить в десятку лучших снайперов турнира.

Некоторые игроки уже поспешили присоединится к "Лидсу", чтобы в следующем сезоне ощутить вкус игры в АПЛ. Речь о Кике Касилье, который не стал терпеть роль третьего вратаря в мадридском "Реале" и отправился за игровой практикой к Бьелсе. На данном этапе "павлины" имеют в активе 57 очков после 30 игр в Чемпионшипе, но их положение несколько ухудшилось. В последних 6 встречах "Лидс" потерпел 4 поражения, в том числе и от главного конкурента в борьбе за выживание – "Норвич Сити". Наша команда будет следить за выступлениями "Лидс Юнайтед" в Чемпионшипе и желать Бьелсе и компании подняться наверх в 100-летний юбилей клуба. Интересно, что на данном этапе "Лидс" очень схож с "Ливерпулем", так как обе команды в разных дивизионах бьются за свое возвращение на определенные Олимпы.