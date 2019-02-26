Столько убийств: игрок "Спартака" громко высказался о Сталине



Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, что он думает о бывшем руководителе СССР Иосифе Сталине.

"Окончательного мнения о Сталине у меня так и не сложилось. С одной стороны, в стране все было под контролем, существовал средний класс, не очень богатый, но обычно население было обеспечено, правильно воспитано, счастливо. С другой стороны, не понимаю, как можно было столько людей расстрелять. Я этого не приму никогда. Наверное, поэтому Сталин вызывает у меня меня больше негативных эмоций. С убийствами невозможно смириться.

Пожилые люди любят Сталина? Логично – многие из них застали советские времена. Им, наверное, жилось лучше, чем сейчас. Во-первых, молодость, во-вторых, наверное, спокойствие и стабильность. Но опять же – убийства. Сталин с кем к власти пришел – почти всех положил. И ладно бы только их – это политика, своя игра. Но сколько пострадало невиновных людей. Недавно я почитал Евгению Гинзбург, которая осталась жива, хоть 20 лет ходила по этапу. А сколько людей не вытянули этих лишений?! Как подумаю об этом – ужас берет", - приводят слова Реброва российские СМИ.

Не пропустите: Федун прокомментировал будущее Кононова в "Спартаке". | http://soccernews.ru