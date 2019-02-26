Столько убийств: игрок "Спартака" громко высказался о Сталине
Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, что он думает о бывшем руководителе СССР Иосифе Сталине.
"Окончательного мнения о Сталине у меня так и не сложилось. С одной стороны, в стране все было под контролем, существовал средний класс, не очень богатый, но обычно население было обеспечено, правильно воспитано, счастливо. С другой стороны, не понимаю, как можно было столько людей расстрелять. Я этого не приму никогда. Наверное, поэтому Сталин вызывает у меня меня больше негативных эмоций. С убийствами невозможно смириться.
Пожилые люди любят Сталина? Логично – многие из них застали советские времена. Им, наверное, жилось лучше, чем сейчас. Во-первых, молодость, во-вторых, наверное, спокойствие и стабильность. Но опять же – убийства. Сталин с кем к власти пришел – почти всех положил. И ладно бы только их – это политика, своя игра. Но сколько пострадало невиновных людей. Недавно я почитал Евгению Гинзбург, которая осталась жива, хоть 20 лет ходила по этапу. А сколько людей не вытянули этих лишений?! Как подумаю об этом – ужас берет", - приводят слова Реброва российские СМИ.
Не пропустите: Федун прокомментировал будущее Кононова в "Спартаке". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бывший лидер дортмундской "Боруссии" рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
"Реал" и ПСЖ могут совершить громкий обмен игроками
-
Мосгорсуд принял громное решение по апелляции Кокорина и Мамаева
-
Стало известно, когда завершатся следственные действия по делу Кокорина и Мамаева
-
Четыре российских стадиона стали финалистами конкурса на звание лучшей арены 2018 года
Лента новостей
-
Адвокат Кокорина рассказал о дальнейших действиях после отклонения апелляции
-
"Барселона" заинтересовалась еще одним игроком "Аякса"
-
Беременная жена экс-игрока "Зенита" объявила о предательстве
-
Игрок "Леванте" получил тяжелейшую травму в эпизоде с падением Каземиро, приведшему к пенальти
-
"Манчестер Юнайтед" потерял 10 игроков перед ближайшим матчем АПЛ
-
Бывший лидер дортмундской "Боруссии" рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
"Реал" нацелился на игрока сборной Аргентины
-
1
Столько убийств: игрок "Спартака" громко высказался о Сталине
-
3
Не из этого мира: игрок сборной Португалии ярко высказался о Месси
-
"Реал" и ПСЖ могут совершить громкий обмен игроками
-
"Лестер" определился с новым главным тренером
-
Сёмин приглашает Билялетдинова в "Локомотив"
-
Защитник ПСЖ хочет перейти в "Валенсию"
-
Сарри: "Для меня вопрос с Кепой закрыт"
-
Гризманн назвал лучшего футболиста в истории
-
Капитан "Милана" Романьоли интересен двум грандам АПЛ
-
Мосгорсуд принял громное решение по апелляции Кокорина и Мамаева
-
Слуцкий назвал лучшие качества Абрамовича
-
Стало известно, когда завершатся следственные действия по делу Кокорина и Мамаева
-
Владелец "Спартака": "Наш стадион готов принять финал Лиги Чемпионов"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10