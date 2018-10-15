Стоунз и Хендерсон пропустят матч с Испанией

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Стоунз и Хендерсон пропустят матч с Испанией

Игроки сборной Англии - защитник Джон Стоунз и хавбек Джордан Хендерсон - пропустят сегодняшний матч Лиги Наций против Испании.

Как сообщает Sky Sports, оба футболиста не помогут команде "трёх львов" из-за дисквалификации в виду перебора жёлтых карточек.

Напомним, что матч Испания - Англия состоится в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" в 21:45 по московскому времени.

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