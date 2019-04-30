Стоунз: "Ливерпуль" помог "Манчестер Сити" выйти на новый уровень"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз рассказал о чемпионской гонке команды с "Ливерпулем", об этом сообщает Tribalfootball.

"Давить и быть на вершине - огромная вещь. Мы усиленно готовимся и ждем оставшиеся матчи. "Ливерпуль" помог "Манчестер Сити" выйти вперед.

Некоторые никогда не были в такой ситуации. Мы должны ориентироваться на таких игроков как Давид Силва и Серхио Агуэро, они знают о таком соперничестве", - сказал Стоунс.

В чемпионате Англии осталось всего два тура, "Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" на 1 балл.

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