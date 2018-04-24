Стоунз может покинуть "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз ближайшим летом может сменить клубную прописку, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство "горожан" готово продать 24-летнего центрбека, у которого испортились отношения с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, за 54 миллиона евро.

На игрока сборной Англии претендуют "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

В этом сезоне Стоунз сыграл за "Манчестер Сити" 27 матчей и забил 3 гола.

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