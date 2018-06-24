Стоунз открыл счет в матче Англия - Панама

Защитник сборной Англии Джон Стоунз открыл счет в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира против Панамы. На восьмой минуте встречи 24-летний бек отличился после подачи с углового.

Напомним, матч команды начали в следующих составах. | soccernews.ru