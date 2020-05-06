Стоунз поделился мнением о возможном возобновлении сезона в АПЛ

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс высказался о возможном возобновлении сезона АПЛ, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Мы хотим, чтобы футбол вернулся, однако для этого нужно подходящее время. Я хочу, чтобы безопасность была гарантирована. Все команды должны вернуться, когда станет безопасно. Я хочу играть при полном стадионе, с болельщиками", - цитирует Goal.com слова Стоунза.

Отметим, что правительство Англии рассматривает вопрос о возобновлении сезона и проведении матчей без зрителей.

По последним данным, во всем мире коронавирусом больны 3,5 миллиона человек.

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