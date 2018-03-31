Стоунз пропустит матч с "Эвертоном"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз не поможет своей команде в матче 32-го тура АПЛ против "Эвертона".

Как сообщает официальный сайт "горожан", тренерский штаб решил поберечь 23-летнего центрбека, получившего ушиб во время выступления за сборную Англии.

Напомним, что матч "Эвертон" – "Манчестер Сити" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

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