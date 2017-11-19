Стоунз пропустит около месяца

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз травмировался в игре с "Лестером" (2:0).

Сообщается, что у игрока диагностирована травма подколенного сухожилия, из-за чего он пропустит 4-6 недели.

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