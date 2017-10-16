Стоунз рассказал, как между собой общаются защитники "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз рассказал об общении между партнерами по защите в команде.

"Мы общаемся на смеси английского и испанского. Мы пытаемся изучать испанский, Отаменди учит английский - приятно понимать, что говорят парни друг другу и общаться на поле со всеми" - приводит слова Стоунза Goal.com.

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