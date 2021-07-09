Фото: инстаграм Стоунза/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Джон Стоунз рассказал об атмосфере внутри сборной Англии.

"Мы все любим сборную Англии. Мы росли как болельщики. Мы очень дорожим этим. Когда люди говорят, что им нравится смотреть наши матчи и видеть, как мы представляем страну, для всех нас это особенный момент. Думаю, как игроки мы должны гордиться этим.

Я думаю, что Гарет (Саутгейт) создал невероятную атмосферу в нашей команде, невероятную сплоченность и спокойствие, которое является его уникальным качеством как человека и тренера", – сказал Стоунз.

Напомним, что 11 июля, в 22:00 (мск) сборная Англиия сыграет в финале Евро-2020 со сборной Италии. Матч пройдет в Лондоне.

Также не пропустите: "Динамо" Киев подписало игрока ЦСКА. | http://soccernews.ru