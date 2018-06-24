Стоунз сделал дубль в игре с Панамой

Защитник сборной Англии Джон Стоунз отметился вторым результативным ударом в игре против Панамы, доведя тем самым счет до 4:0. За пять минут до конца первого тайма бек "Манчестер Сити" отличился ударом головой.

Напомним, Стоунз также забил первый гол в игре. | soccernews.ru