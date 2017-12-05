Стоунз, Силва и де Брюйне пропустят матч с "Шахтёром"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с заявкой на матч шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

Вне состава оказались Джон Стоунз, Давид Силва и Кевин де Брюйне - английский центрбек травмирован, испанский полузащитник находится не в лучшей физической форме, а бельгийский плеймейкер отбывает дисквалификацию.

Напомним, что матч "Шахтёр" - "Манчестер Сити" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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