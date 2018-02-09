Стоунз вернулся в строй

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз восстановился после травмы колена и вернулся в строй.

Как сообщает официальный сайт "горожан", 23-летний центрбек уже приступил к полноценным тренировкам и готов принять участие в ближайшем матче против "Лестера", который состоится в субботу.

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