Стоунз вернулся в строй

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Стоунз вернулся в строй

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз восстановился после травмы колена и вернулся в строй.

Как сообщает официальный сайт "горожан", 23-летний центрбек уже приступил к полноценным тренировкам и готов принять участие в ближайшем матче против "Лестера", который состоится в субботу.

Не пропустите: "Манчестер Сити" достиг соглашения по подписанию своего первого летнего новичка. | http://soccernews.ru

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