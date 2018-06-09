Стоунз высказался о человеческих качествах Гвардиолы

Теги манчестер ситиджон стоунзхосеп гвардиола

Стоунз высказался о человеческих качествах Гвардиолы

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз высказался о человеческих качествах главного тренера своей команды Хосепа Гвардиолы.

"Гвардиола очень открытый человек. Мы можем звонить или писать ему, когда угодно - 24 часа в сутки. Это очень важно" - приводит слова Стоунза Goal.com.

В минувшем сезоне 24-летний футболист сыграл за "горожан" 29 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Фердинанд оценил потенциал Стоунза. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов