Стоунз высказался о человеческих качествах Гвардиолы

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз высказался о человеческих качествах главного тренера своей команды Хосепа Гвардиолы.

"Гвардиола очень открытый человек. Мы можем звонить или писать ему, когда угодно - 24 часа в сутки. Это очень важно" - приводит слова Стоунза Goal.com.

В минувшем сезоне 24-летний футболист сыграл за "горожан" 29 матчей и забил 3 гола.

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