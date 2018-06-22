Страдания Месси в Нижнем Новгороде в фото

Уступив с разгромным счетом сборной Хорватии, национальная команда Аргентины существенно затруднила себе задачу выхода в 1/8 финала Чемпионата Мира. Поражение от "клетчатых" стало одним из самых не приятных для "бело-голубых" в истории ЧМ. Не скрывал своих разочарования и боли и капитан южноамериканской команды Лионель Месси:

Напомним, Сампаоли дал комментарий поражению своей команды.