Страх и ненависть в шикарных "Лужниках": эксклюзивный репортаж о самом эпичном матче ЧМ-2018

Главный редактор Soccernews.ru Игорь Павелко воочию наблюдал за историческим противостоянием Дании и Франции на главной арене Чемпионата Мира в России.

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Когда во время очередного этапа продаж мне удалось приобрести билеты на матч Франция – Дания, я был очень доволен. Для этого было, как минимум, три причины: топовая сборная, претендующая на победу в турнире, крепкий оппонент, с которым наверняка придется считаться, и главный стадион мундиаля, где 15 июля состоится финал.

Картина складывалась весьма неплохо, а возможность посмотреть на противостояние Гризманна, Эриксена и компании вживую только подогревало ожидания. Как оказалось, не зря. Матч стал историческим, но со своими нюансами :) Однако, обо всём по порядку.

За день до эпичной битвы на "Лужниках" Москва жила встречей России и Уругвая, но это не мешало латинской публике, которая буквально захватила столицу, продолжать свой карнавал на Никольской улице и других полюбившихся фанатам местах.

Местных жителей и болельщиков дружины Черчесова, прибывших из разных уголков России, это абсолютно не раздражало – наоборот, совместные заряды и фото стали обычным делом.

Датчан и французов было в разы меньше, чем россиян и ребят из латинской и южной Америки, но они пытались хотя бы локально разбавлять российско-латинскую публику. Так, в московской фан-зоне на Воробьёвых Горах фанаты "алой гвардии" и "синих" с интересом наблюдали за тем, как Уругвай громит хозяев, и явно сочувствовали расстроенной толпе с триколорами.

В день матча европейцев в Москве прибавилось – арена "Лужников" позволяла собрать максимальную аудиторию, поэтому попасть именно на этот матч шансов у болельщиков команд было больше. При этом в окрестностях стадиона и в местах скопления фанатов регулярно встречались товарищи с табличкой "I need ticket", не оставлявшие надежд попасть на игру в последний момент.

Непосредственно на стадион большинство болельщиков добиралось на шатлах: бесплатные автобусы следовали друг за другом от метро Парк Культуры с разницей в пару минут, не создавая столпотворений.

Датчане радовали яркими красными атрибутами, французы традиционно заряжали что-то вдохновляющее про "Ле Блю". Тем временем по Крымскому мосту в сопровождении полиции проследовал автобус сборной Дании – "алая гвардия" отправлялась разделить с французами самый скучный матч группового этапа.

Однако фанатам скучать не приходилось. Прибыв на стадион, они бодро хлестали пиво за 350 рублей, топтали хот-доги и бесчисленное число раз фотографировались. Царила атмосфера праздника, в которую успешно влились не только болельщики играющих команд, но и отечественные любители футбола, а также примкнувшие к ним бразильцы и сербы, чьим сборным предстояло встретится на следующий день на арене "Спартак".

Сейчас же все просто наслаждались моментом и ждали интересного футбола, надеясь, что французы наконец по-настоящему продемонстрируют класс и намекнут на свои амбиции, а датчане покажут зубы и попробуют замахнуться на победу. При этом все помнили, что команды устроит и ничья, но вряд ли кто-то прогнозировал настолько унылое зрелище.

Стартовым составом Дешам дал понять, что Франция уже думает о плей-офф, тем не менее в составе имелся Антуан Гризманн, а от резервистов, которые получили шанс проявить себя, ждали прыти. У Дании сюрпризов не было, а основные надежды возлагались на Кристиана Эриксена, о котором в последнее время говорят не меньше, чем о том же Гризманне – датчане боготворят своего лидера и перед матчем уверяли, что Кристиан даст огня и, возможно, даже затмит Антуана.

В итоге, зажечь не смог ни тот, ни другой, а лучшими на "Лужниках" в этот день были болельщики. Гимны обеих стран были исполнены на отлично, датчане пели даже чуть слаженнее, но всё же мелодия французской Марсельезы звучит позабористее.

О самой игре, которая собрала аншлаг (78 011 болельщиков), вы и сами всё видели, а если нет – то можете ознакомиться с отчетом и посмотреть обзор, чтобы проникнуться безудержным весельем. Страх и ненависть в шикарных "Лужниках" – такое описание лучше всего подходит матчу датчан и французов.

"Алые" по непонятным причинам боялись рисковать, хотя ничего не теряли, учитывая, что в параллельном матче Перу раскатывало Австралию. А "синие" боялись лишний раз нагрузить своих футболистов, которые в Россию, как сложилось впечатление, приехали вершить подвиги в играх с топовыми соперниками, а не гонять "холопов" в ничего не решающих матчах. И это бесило.

Встречи третьих туров, в которых обе стороны устраивает ничья, бывают разные и в большинстве случаев – это результативные мировые междусобойчики с бодрым футболом, голами и довольными фанатами. Но в этот раз всё было иначе, поэтому у болельщиков с каждой минутой встречи росло чувство ненависти к происходящему.

Люди заплатили серьёзные деньги, добрались до Москвы, преодолев немало километров, чтобы поддержать свои команды, а увидели нечто мало похожее на футбол. Неудивительно, что во втором тайме трибуны бросили петь песни и заряжать кричалки, а всё чаще недовольно свистели в адрес персонажей на поле. Гудел весь стадион, вне зависимости от цветов и предпочтений, такое дерьмо не могло понравиться никому.

Несмотря на то, что в конце встречи "синие" немного активизировались и обозначили некоторое желание победить, болельщики начали покидать трибуны ещё до финального свистка – результат был очевиден. А потуги команды Дидье Дешама не впечатляли публику, которая почти девяносто минут вынуждена была самостоятельно бороться со скукой. Например, играть в "Оле", приветствуя каждый точный пас.

Формат "Сам себе режиссёр" вынуждал фанатов петь, скакать, скандировать, запускать волны и делать всё, что угодно, лишь бы не вникать в то, что происходит на поле – иначе была высока вероятность отправиться в гости на передачу "Спокойной ночи, малыши".

Выбирались со стадиона болельщики стройными рядами по грамотно разделённым потокам, никаких столпотворений не наблюдалось, а сами фанаты пребывали в неплохом расположении духа. Футбол не порадовал их, но ни датчанам, ни французам не было повода грустить, ибо их команды пробились в плей-офф, а они стали свидетелями исторического матча – "алые" и "синие" расписали первую нулевую ничью на Чемпионате Мира 2018. Более того, не исключено, что этот матч станет худшим по качеству игры за весь турнир, тем не менее, его посещение не разочаровало в мундиале.

Чемпионат Мира – это очень круто и атмосферно, и на нём по возможности стоит побывать каждому любителю футболу, вне зависимости от того, кто, где и как играет – иногда и хорошие сборные на отличной арене не являются гарантией праздника. Но сам мундиаль – это и есть праздник.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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