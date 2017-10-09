Стракан: "Шотландия не может изменить генетику"

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан прокомментировал ничью со Словенией (2:2), которая не позволила его команде попасть в стыковые матчи Чемпионата Мира-2018.

"Генетически мы отстаем от остальных команд. Мы являемся самой низкорослой команды Европы после Испании. Мы знали, что у нас будут проблемы в матче со Словенией на стандартных положениях. В итоге мы пропустили оба гола именно таким образом. Мы не можем изменить генетику", - приводит слова Стракана FourFourTwo.

В итоге Шотландия заняла третье место в группе, а второй стала Словакия.

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