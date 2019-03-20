Стракоша вылетел из заявки сборной Албании из-за опоздания на самолет

Теги томас стракошаалбания

Стракоша вылетел из заявки сборной Албании из-за опоздания на самолет

Голкипер "Лацио" Томас Стракоша был исключен из заявки сборной Албании.

Как сообщает Football Italia, причиной этому послужило опоздание футболиста на самолет, летящий из Рима в Тирану.

Уточняется, что Стракоша опоздал из-за пробок, однако в федерации футбола Албании остались непреклонными.

Сборную Албании 22 марта ожидает игра с Турцией, а 25 марта - с Андоррой.

В этом сезоне Стракоша провел за "Лацио" 34 матча, из них в 9 он сохранил ворота "сухими".

Читайте также: Тренерский триатлон. Когда команды в АПЛ меняли по три тренера за сезон. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алькасер эффективнее Мбаппе и Месси в этом сезоне

Алькасер эффективнее Мбаппе и Месси в этом сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Сассуоло Сассуоло 28 32
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 28 11
Полная таблица

топ-5 тегов