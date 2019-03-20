Стракоша вылетел из заявки сборной Албании из-за опоздания на самолет

Голкипер "Лацио" Томас Стракоша был исключен из заявки сборной Албании.

Как сообщает Football Italia, причиной этому послужило опоздание футболиста на самолет, летящий из Рима в Тирану.

Уточняется, что Стракоша опоздал из-за пробок, однако в федерации футбола Албании остались непреклонными.

Сборную Албании 22 марта ожидает игра с Турцией, а 25 марта - с Андоррой.

В этом сезоне Стракоша провел за "Лацио" 34 матча, из них в 9 он сохранил ворота "сухими".

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