Стракоша вылетел из заявки сборной Албании из-за опоздания на самолет
Голкипер "Лацио" Томас Стракоша был исключен из заявки сборной Албании.
Как сообщает Football Italia, причиной этому послужило опоздание футболиста на самолет, летящий из Рима в Тирану.
Уточняется, что Стракоша опоздал из-за пробок, однако в федерации футбола Албании остались непреклонными.
Сборную Албании 22 марта ожидает игра с Турцией, а 25 марта - с Андоррой.
В этом сезоне Стракоша провел за "Лацио" 34 матча, из них в 9 он сохранил ворота "сухими".
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|75
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|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
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|13
|Сассуоло
|28
|32
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|Кальяри
|28
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|15
|СПАЛ
|28
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|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
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|18
|Болонья
|28
|24
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|Фрозиноне
|28
|17
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|Кьево
|28
|11