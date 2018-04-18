Страмаччони может возглавить аутсайдера Серии А

Теги андреа страмаччониудинеземассимо оддо

Страмаччони может возглавить аутсайдера Серии А

Известный итальянский тренер Андреа Страмаччони в ближайшее время может возглавить "Удинезе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство фриульцев рассматривает кандидатуру 42-летнего специалиста в качестве замены для Массимо Оддо, под руководством которого команда проиграла 9 матчей кряду.

Напомним, что последним клубом Страмаччони была пражская "Спарта", откуда он был уволен по ходу этого сезона.

За шесть туров до завершения текущего розыгрыша Серии А "Удинезе" занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая идущий в зоне вылета "Кротоне" всего на 6 очков.  

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