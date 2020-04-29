Страмаччони может возглавить сборную Ирана

Экс-тренер "Интера" и "Удинезе" Андреа Страмаччони может стать новым главным тренером сборной Ирана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным издания, 44-летний специалист уже начал переговоры с Федерацией футбола Ирана. Последний клуб, который возглавлял Страмаччони был иранский "Эстегляль", который он покинул в декабре 2019 года.

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