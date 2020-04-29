Страмаччони может возглавить сборную Ирана
Экс-тренер "Интера" и "Удинезе" Андреа Страмаччони может стать новым главным тренером сборной Ирана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным издания, 44-летний специалист уже начал переговоры с Федерацией футбола Ирана. Последний клуб, который возглавлял Страмаччони был иранский "Эстегляль", который он покинул в декабре 2019 года.
А еще: Андре Виллаш-Боаш высказался о досрочном завершении чемпионата Франции| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" этим летом
-
Тренер Романцев высказался о том, стоит ли считать "Зенит" уже чемпионом
-
Уткин сравнил Месси и Роналду
-
Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона
-
"Спартак" призвал болельщиков не покидать дома в период пандемии
-
Комментатор Андронов вспомнил чудовищную выходку Алиева в киевском "Динамо"
-
Jordan продолжит экипировать ПСЖ как минимум до 2022 года
-
Страмаччони может возглавить сборную Ирана
-
"Арсенал" готов отпустить Обамеянга в другой клуб за 34 миллиона евро
-
Бывшая жена Кержакова рассказала о домашнем насилии
-
"Штутгарт" выкупил права на хавбека сборной Японии
-
Главный тренер "Баварии" Флик провел телефонный разговор с Лероем Сане
-
ПСЖ не может договориться с игроками о снижении зарплаты
-
Дибала сдал положительный тест на коронавирус 4-й раз за 6 недель
-
Возобновление Бундеслиги под угрозой из-за новой волны коронавируса
-
Игрок "Лацио" возмутился запрету на тренировки вне дома
-
Мбаппе рассказал о лучшем голе в карьере
-
Мостовой высказался о слухах о том, что "Локомотив" не будет продлевать контракт с Семиным
-
Президент "Лиона" понадеялся, что сезон Лиги 1 возобновится
-
Главные новости дня: 28 апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16