Страна-хозяйка Чемпионата Мира-2026 будет объявлена 13-го июня: осталось всего два претендента

Имя страны-хозяйки Чемпионата Мира 2026-го года будет объявлено 13-го июня, информирует ActuFoot.

В этот день ФИФА обнародует свой выбор между Марокко и объединенной заявкой Соединенных Штатов Америки, Канады и Мексики. Это будет 23-й по счету Мундиаль. Участие в нем впервые в истории примут 48 сборных.

Напомним, ФИФА оценила готовность российских городов к ЧМ-2018. | soccernews.ru