"Странная ситуация". Черчесов отреагировал на слухи, что в сборную может быть вызван камерунец Ондуа

Теги станислав черчесовроссия

"Странная ситуация". Черчесов отреагировал на слухи, что в сборную может быть вызван камерунец Ондуа

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу слухов о том, что он общался с камерунским хавбеком Гаэлем Ондуа по поводу его вызова с национальную команду.

"Странная ситуация. С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой, мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он - хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался", - передает слова Черчесова "СЭ".

Ондуа - воспитанник московского "Локомотива". С детства футболист живет в России. Ранее игрок защищал цвета таких команд как ЦСКА и "Анжи".

Не пропустите: В Гане автобус с футболистами упал в реку. Восемь игроков скончалось| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Обмануть ВАР невозможно". Дзюба высказался о своем голе в ворота "Урала"

"Обмануть ВАР невозможно". Дзюба высказался о своем голе в ворота "Урала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов