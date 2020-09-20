"Странная ситуация". Черчесов отреагировал на слухи, что в сборную может быть вызван камерунец Ондуа

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу слухов о том, что он общался с камерунским хавбеком Гаэлем Ондуа по поводу его вызова с национальную команду.

"Странная ситуация. С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой, мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он - хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался", - передает слова Черчесова "СЭ".

Ондуа - воспитанник московского "Локомотива". С детства футболист живет в России. Ранее игрок защищал цвета таких команд как ЦСКА и "Анжи".

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