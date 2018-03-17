Страны Евросоюза не будут бойкотировать ЧМ-2018

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Страны Евросоюза не будут бойкотировать ЧМ-2018

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель озвучила позицию стран Евросоюза относительно возможного бойкота Чемпионата Мира 2018 года.

По словам лидера ФРГ, государства-члены ЕС не собираются отказываться от участия в мундиале, несмотря на позицию Великобритании в этом вопросе.

Напомним, что Лондон призывает бойкотировать ЧМ-2018, поскольку считает Россию виновной в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 

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