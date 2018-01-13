"Страсбур" – "Генгам" - 0:2 (обзор)

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"Страсбур" – "Генгам" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура французской Лиги 1 между "Страсбуром" и "Генгамом".

Не пропустите: "Генгам" в гостях побеждает "Страсбур". | http://soccernews.ru

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