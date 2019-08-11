"Страсбур" и "Мец" не выявили победителя в Лиге 1

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"Страсбур" и "Мец" не выявили победителя в Лиге 1

"Страсбур" сыграл вничью с клубом "Мец" в матче 1-го тура чемпионата Франции..

Ранее команды встречались в сезоне-2017/18. Тогда клубы также не выявили победителя.

"Страсбур" - "Мец" - 1:1 (1:0)

Голы: Томассон, 21 - 1:0, Диалло, 47 - 1:1.

Ранее "Лилль" в первом матче сезона-2019/20 чемпионата Франции обыграл "Нант".

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