"Страсбур" и "Мец" не выявили победителя в Лиге 1
"Страсбур" сыграл вничью с клубом "Мец" в матче 1-го тура чемпионата Франции..
Ранее команды встречались в сезоне-2017/18. Тогда клубы также не выявили победителя.
"Страсбур" - "Мец" - 1:1 (1:0)
Голы: Томассон, 21 - 1:0, Диалло, 47 - 1:1.
Ранее "Лилль" в первом матче сезона-2019/20 чемпионата Франции обыграл "Нант".
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