"Страсбур" – "Лион" - 3:2, "Ницца" – "Кан" - 4:1 (обзоры)

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"Страсбур" – "Лион" - 3:2, "Ницца" – "Кан" - 4:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 37-го тура французской Лиги 1.

"Страсбур" – "Лион" - 3:2 

"Ницца" – "Кан" - 4:1

Не пропустите: "Монако" побеждает, ПСЖ и "Лион" терпят поражения и другие результаты 37-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 37 92
2 Монако 37 77
3 Лион 37 75
4 Марсель 37 74
5 Ренн 37 57
6 Ницца 37 54
7 Бордо 37 52
8 Сент-Этьен 37 52
9 Монпелье 37 50
10 Нант 37 49
11 Генгам 37 47
12 Амьен 37 45
13 Дижон 37 45
14 Анжер 37 41
15 Лилль 37 38
16 Страсбур 37 38
17 ФК Кан 37 37
18 Тулуза 37 34
19 Труа 37 33
20 Метц 37 26
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