"Страсбур" – "Марсель" - 3:3 (обзор)

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"Страсбур" – "Марсель" - 3:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 9-го тура чемпионата Франции между "Страсбуром" и "Марселем" (3:3).

Видео: "Страсбур" – "Марсель".

Не пропустите: "Страсбур" расписал результативную ничью с "Марселем". | http://soccernews.ru

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