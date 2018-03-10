"Страсбур" – "Монако" - 1:3 (обзор)

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"Страсбур" – "Монако" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура французской Лиги 1 между "Страсбуром" и "Монако".

Не пропустите: "Монако" на выезде разобрался со "Страсбуром". | http://soccernews.ru

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7 Нант 28 40
8 Ницца 28 39
9 Бордо 28 36
10 Дижон 28 36
11 Генгам 28 35
12 ФК Кан 28 35
13 Сент-Этьен 28 35
14 Анжер 28 31
15 Страсбур 29 31
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