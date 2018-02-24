"Страсбур" - "Монпелье" - 0:0 (обзор)

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"Страсбур" - "Монпелье" - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Страсбуром" и "Монпелье".

Читайте также: "Монпелье" сыграл вничью со "Страсбуром". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 26 68
2 Монако 26 56
3 Марсель 26 55
4 Лион 26 49
5 Монпелье 27 39
6 Нант 26 39
7 Ренн 26 35
8 Бордо 26 35
9 Ницца 26 35
10 Генгам 26 34
11 Сент-Этьен 26 33
12 ФК Кан 26 32
13 Дижон 26 32
14 Страсбур 27 31
15 Труа 26 28
16 Тулуза 26 27
17 Лилль 26 27
18 Амьен 26 26
19 Анжер 26 25
20 Метц 26 18
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