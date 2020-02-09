"Страсбур" на своем поле разгромил "Реймс" в матче Лиги 1
"Страсбур" разгромил "Реймс" в матче 24-го тура Лиги 1.
Отметим, что один из мячей в составе хозяев забил бывший игрок "Спартака" Маджид Уорис.
"Страсбур" - "Реймс" - 3:0 (0:0)
Голы: Джикю, 50 - 1:0, Уорис, 82 - 2:0, Лала, 90+4 (с пенальти) - 3:0.
"Страсбур": Селс, Кароль, Лала, Митрович, Джикю, Томассон (Симакан, 81), Льенар, Сиссоко, Уорис, Зохи (Беллегард, 73), Айорк (Мотиба, 90+2).
"Реймс": Леметр, А.Камара, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао (Мбюкю, 60), Шавалерен, Кассама (Мунетси, 79), Думбья, Диа, Туре (Кутеса, 73).
"Страсбур" занимает 6 место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 баллов, у "Реймса" в активе 33 очка и 10 позиция.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монпелье
|24
|37
|6
|Страсбур
|24
|36
|7
|Монако
|24
|35
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|23
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13