"Страсбур" на своем поле разгромил "Реймс" в матче Лиги 1

"Страсбур" разгромил "Реймс" в матче 24-го тура Лиги 1.

Отметим, что один из мячей в составе хозяев забил бывший игрок "Спартака" Маджид Уорис.

"Страсбур" - "Реймс" - 3:0 (0:0)

Голы: Джикю, 50 - 1:0, Уорис, 82 - 2:0, Лала, 90+4 (с пенальти) - 3:0.

"Страсбур": Селс, Кароль, Лала, Митрович, Джикю, Томассон (Симакан, 81), Льенар, Сиссоко, Уорис, Зохи (Беллегард, 73), Айорк (Мотиба, 90+2).

"Реймс": Леметр, А.Камара, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао (Мбюкю, 60), Шавалерен, Кассама (Мунетси, 79), Думбья, Диа, Туре (Кутеса, 73).

"Страсбур" занимает 6 место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 баллов, у "Реймса" в активе 33 очка и 10 позиция.

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