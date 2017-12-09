"Страсбур" на выезде громит "Бордо"

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"Страсбур" на выезде громит "Бордо"

В рамках 17-го тура французской Лиги 1 "Бордо" дома потерпел разгромное поражение от "Страсбура" со счётом 0:3.

"Бордо" – "Страсбур" - 0:3

Голы: Баокен, 2 - 0:1, Лиэнар, 38 - 0:2, Терье, 64 - 0:3.

"Бордо": Костиль, Каррик, Йованович, Сабали, Лерагер, Отавио (Санкаре, 36), Вада (Плашил, 66), Тулалан, Жонатан Кафу (Камано, 52), Менди, де Превиль.

"Страсбур": Укиджа, Манган, Коне (Сальмье, 41), Сека, Лала, Ахолу, Лиэнар, Гримм, Терье (Сако, 74), Баокен (Саади, 88), Да Кошта.

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