"Страсбур" на выезде обыграл "Ниццу"

В матче 10-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на выезде с минимальным преимуществом обыграл "Ниццу".

"Ницца" - "Страсбур" - 1:2

Голы: Да Коста, 23 - 0:1, Да Коста, 49 - 0:2, Леес-Мелу, 54 - 1:2 (пенальти).

"Ницца": Кардиналь, Суке, Марлон, Данте, Жайе, Козьелло (Лусамба, 69), Менди, Леес-Мелу, Срарфи (Снейдер, 46), Плеа, Сен-Максимен (Маху, 84).

"Страсбур": Камара, Лала, Коне, Салмиер, Сека, Гонсалвес, Ахолу, Лиенард, Мартен (Гримм, 80), Да Коста (Фулькье, 75), Террье (Сако, 86).

Удаление: Сека, 53.

Напомним, вчера "Монако" обыграл "Кан". | soccernews.ru