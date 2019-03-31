"Страсбур" - обладатель Кубка французской лиги
В финале Кубка французской лиги "Страсбур" в серии послематчевых пенальти обыграл "Генгам".
"Страсбур" - "Генгам" 0:0, по серии пенальти - 4:1
Отметим, что в Лиге 1 "Генгам" занимает 18-е место, а "Страсбур" - 10-е.
Напомним, в прошлом году победителем турнира стал ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Марсель
|30
|48
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|29
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|28
|37
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20