"Страсбур" - обладатель Кубка французской лиги

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"Страсбур" - обладатель Кубка французской лиги

В финале Кубка французской лиги "Страсбур" в серии послематчевых пенальти обыграл "Генгам".

"Страсбур" - "Генгам" 0:0, по серии пенальти - 4:1

Отметим, что в Лиге 1 "Генгам" занимает 18-е место, а "Страсбур" - 10-е.

Напомним, в прошлом году победителем турнира стал ПСЖ.

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